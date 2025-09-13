Финский премьер-министр отметил, что местные компании потеряли миллиарды инвестиций в России

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что экономический рост его страны не соответствует желаемому, поскольку закрытие границы с Россией привело к сокращению торговли.

"То, что граница закрыта, означает, что не поступает, например, 10 млн кубометров древесины для нужд нашей промышленности. Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены, - сказал финский премьер в интервью телерадиокомпании Yle. - Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому ".

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.