САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Большого театра Белоруссии Екатерина Дулова предложила провести на площадке театра презентацию творческих проектов стран ШОС.

"Традиционные связи с бывшими республиками Советского Союза, а уже и с теми странами, которые вошли в ШОС, - последовательная и важнейшая часть нашей деятельности. Если на сцене Большого театра Беларуси будет представлено такое звездное содружество театральных представлений, мне кажется, это будет совершенно великолепный праздник. Я предлагаю избрать площадку Большого театра для того, чтобы какое-то мероприятие ШОС театрального свойства с национальными проектами стран ШОС представить", - заявила она на встрече с деятелями культуры и официальными лицами стран - участников организации в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам первого заместителя министра культуры Белоруссии Дмитрия Шляхтина, организация объединяет страны с едиными взглядами на общечеловеческие традиционные ценности. "Мы должны объединить усилия и вернуться к истинной культуре, и тогда будут открываться все новые и новые возможности", - призвал он.

Как отметил замминистра, на протяжении последних десятилетий страны ШОС активно развивают культурное сотрудничество. Совместные усилия по объединению интеллектуального и материального потенциала, развитию гуманитарного и культурного пространства отражаются в многочисленных творческих обменах, мероприятиях, творческих конкурсах.

Эта целенаправленная системная работа способна к активизации культурного, образовательного и молодежного обмена, сказал Шляхтин. "Для этого существует вся необходимая правовая база. Примером активно развивающегося сотрудничества со странами ШОС является деятельность Большого театра Беларуси", - добавил он.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

