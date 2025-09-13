Себастьен Лекорню признался, что не хочет этой мерой повышать нестабильность в обществе

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил отказаться от ранее предложенной его предшественником Франсуа Байру меры по отмене двух праздничных выходных дней в стране. Об этом глава кабмина заявил в интервью региональной прессе.

"Я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных", - приводит слова министра газета Ouest-France. По словам Лекорню, он не хочет этой мерой повышать нестабильность в обществе.

Байру планировал включить положение об отмене двух праздничных дней - Пасхального понедельника и 8 мая (европейского Дня Победы) - в законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Предполагалось, что отмена выходных увеличит экономическую активность и поступления в бюджет от налога на прибыль, НДС и других налогов. Байру таким образом планировал сэкономить €4,2 млрд бюджетных средств, однако идея об отмене праздников не нашла поддержки у французов.

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи Байру. В ходе состоявшихся 8 сентября слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти €44 млрд в 2026 году.