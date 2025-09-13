Среди участников акции был депутат Европейского парламента Петр Волгин, который потребовал обеспечить независимость страны

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Массовые акции протеста против введения в Болгарии единой европейской валюты и за отставку правительства прошли в Софии и других городах. Организатором манифестации, которая блокировала движение в центре болгарской столицы, стала партия "Возрождение".

"Послание нашего протеста одно - отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев", - заявил журналистам лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Среди участников акции был депутат Европейского парламента Петр Волгин, который потребовал обеспечить независимость страны. "Хочу видеть Болгарию свободным государством, чтобы решения, которые определяют развитие Болгарии, принимались здесь, а не, как сейчас, в чужих столицах. Хочу, чтобы мы завоевали свою независимость и были уверены, что нас не втянут в войну, что является главной опасностью сегодняшнего дня", - сказал он.

Манифестация началась перед зданием болгарского парламента, рядом с администрацией президента и зданием правительства. Затем по улицам Софии прошло масштабное шествие.

Порядок в столице обеспечивали усиленные полицейские наряды.

Представители партии "Возрождение" сообщили, что массовые акции прошли также в Варне, Пловдиве, Шумене и других городах.

Очередная акция протеста перед парламентом запланирована на 18 сентября, когда депутаты должны будут принять или отвергнуть инициативу оппозиции о вынесении правительству вотума недоверия.