На аресте настаивала прокуратура

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Левана Хабеишвили, бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. Хабеишвили обвиняют в предложении взятки силовикам и призывах к свержению власти. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

Решение огласила судья Пикрия Сиктурашвили. На аресте настаивала прокуратура. Адвокаты Хабеишвили предлагали суду разные меры пресечения, в том числе освобождение под залог, ношение электронного браслета, домашний арест.

Хабеишвили задержали 11 сентября. Изначально его обвиняли в обещании дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. В частности, по версии прокуратуры, бывший председатель партии предлагал полицейским, которые откажутся от исполнения своих обязанностей и передадут ему информацию, в том числе секретную, $200 тысяч. Позже прокуратура предъявила Хабеишвили дополнительное обвинение в публичных призывах к свержению власти.

Хабеишвили ранее неоднократно заявлял, что планируется "мирное свержение власти" 4 октября, в день проведения в стране муниципальных выборов. Он призывал граждан собраться в этот день в центре Тбилиси, чтобы заставить власть отступить.