Эксперт Виани назвал маловероятной отправку военного контингента страны в Киев

Аргентина исторически придерживается позиции нейтралитета, заявил профессор Национального университета Кордовы

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /ТАСС/. Решение об отправке военного контингента Аргентины на Украину вызвало бы резко негативную реакцию внутри страны и маловероятно. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Национального университета Кордовы (Аргентина), доктор наук в области международных отношений Гонсало Фиоре Виани.

"Я не думаю, что это реальная возможность. Аргентина обычно не отправляет войска, потому что исторически мы придерживаемся позиции нейтралитета", - сказал он.

Ранее посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил изданию РБК, что президент южноамериканской страны Хавьер Милей будет готов рассмотреть возможность отправки военного контингента на Украину, если "аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине". "Я думаю, что эти заявления со стороны правительства скорее являются попыткой отвлечь от тяжелой для правительства ситуации во внутренней политике", - считает Фиоре.

"Внутри Аргентины реакция на подобное решение было бы очень негативной и резкой, потому что Аргентина всегда была привержена миру и отказу от участия в конфликтах, тем более таких далеких, и особенно во время кризиса, который переживает страна", - убежден эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских военных контингентов на Украине. Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Россия будет рассматривать присутствие "миротворческих сил" Евросоюза на Украине как присутствие НАТО.