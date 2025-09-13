Суд в Грузии избрал залог в $9,3 тыс. задержанному экс-генпрокурору Зоделаве

После уплаты залога он будет отпущен

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал залог в 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.) в качестве меры пресечения бывшему генеральному прокурору Муртазу Зоделаве. Об этом сообщили местные телеканалы.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о залоге для Зоделавы. После уплаты залога он будет отпущен.

Зоделава был задержан 11 сентября вместе с бывшим председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Леваном Хабеишвили, который обвиняется в призывах к свержению власти. Зоделаве изначально инкриминировались попытки перепрятать телефон Хабеишвили, который должны были изъять правоохранители в качестве улики. Зоделаве предъявили обвинение по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти" УК Грузии, однако позже его дело переквалифицировали на статью "Воспрепятствование осуществлению судопроизводства или расследования".

Что касается Хабеишвили, суд вечером в субботу избрал для него в качестве меры пресечения арест. Первоначально Хабеишвили обвиняли в обещании дачи взятки полицейским, которые откажутся от исполнения своих обязанностей на митинге, который оппозиция планирует провести 4 октября, в день проведения в стране муниципальных выборов. В субботу прокуратура предъявила Хабеишвили дополнительное обвинение в публичных призывах к свержению власти. Он неоднократно заявлял, что планируется "мирное свержение власти" 4 октября.