Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе, заявил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о руководителях палестинского движения ХАМАС, находящихся в Катаре, как о живых людях. Комментируя удар израильских ВВС по Дохе, он возложил на лидеров ХАМАС всю ответственность за срыв переговорного процесса по сектору Газа и повторно выступил за их устранение.

"Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну. Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны", - утверждал Нетаньяху в коротком сообщении в X.

О том, что руководители ХАМАС, которые были мишенью ВВС Израиля, живут в катарской столице, Нетаньяху написал в настоящем времени. До сих пор ни он, ни кто-либо еще из израильских официальных лиц никак не комментировали результаты атаки, заявленной целью которой было устранение высшего руководства палестинского движения. Пока израильская сторона лишь подтвердила сам факт нанесения удара и взяла на себя всю ответственность за него.

Издание The Times of Israel отмечает, что заявление Нетаньяху появилось в свете все больших сомнений в результативности израильских ударов по Дохе. Премьер-министр Израиля "убедительно намекает на то, что они (лидеры ХАМАС - прим. ТАСС) живы и снова должны подвергнуться удару", полагает The Times of Israel.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.