Двусторонние командно-штабные учения Республики Корея и Соединенных Штатов Iron Mace состоятся 15-19 сентября

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру народной республики, заявила, что в Пхеньяне расценят как продолжение враждебной политики участие Южной Кореи в предстоящих трехсторонних учениях при новой администрации. Ее заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

15-19 сентября состоятся двусторонние командно-штабные учения Республики Корея и США Iron Mace, одновременно пройдут трехсторонние маневры Республики Корея, США и Японии Freedom Edge. "Если нынешние власти разделяют опасную "идею" предыдущих правителей настолько, чтобы осуществить ее на практике с полным ее осознанием, то мы расценим это как яркую "демонстрацию" враждебной позиции в отношении КНДР и "продолжение" конфронтационной политики [предыдущей администрации]", - заявила Ким Ё Чжон.

"Напоминаю, что безрассудная демонстрация силы, которую показывают США и Япония и РК своими действиями в неподходящем месте - вблизи КНДР, - неизбежно приведет к негативным для них самих результатам", - предупредила Ким Ё Чжон. Она указала, что в Пхеньяне считают опасным "руководство по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове" Республики Корея и США.

В первый год работы ядерной консультативной группы США и Республики Корея оборонные ведомства двух стран подписали документ об "основных принципах ядерного сдерживания и операций ядерных сил на Корейском полуострове". Тогда президентами США и Республики Корея были Джо Байден и Юн Сок Ёль. Нынешний глава Республики Корея Ли Чжэ Мён в отличие от предшественника выступает за диалог с Пхеньяном.

С аналогичным осуждением учений выступил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.