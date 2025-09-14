Проникновение дронов в воздушное пространство Польши напомнило провокацию в Тонкийском заливе 1964 года, которая стала предлогом для вторжения во Вьетнам, заявил экс-советник генсека ОБСЕ по военным вопросам

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши напоминает провокацию США в Тонкинском заливе, которая в 1964 году послужила предлогом для вторжения во Вьетнам. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По словам эксперта, власти Польши и других стран ЕС считают, что упавшие дроны были якобы произведены в РФ. Однако, отметил Боссхард, нет никакого подтверждения, "что они использовались российскими войсками". "Учитывая массовое использование таких дронов на Украине, не исключено, что последние извлекали, ремонтировали и затем использовали такие дроны", - пояснил военный.

"В любом случае, это очень напоминает инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году, который был спровоцирован американской стороной, чтобы оправдать нападение на Северный Вьетнам", - добавил Боссхард, отметив, что данное мнение разделяет ряд его бывших коллег.

Инцидент в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря произошел в начале августа 1964 года. По приказу президента США Линдона Джонсона американские эскадренные миноносцы Maddox и Turner Joy, а также авианосцы Constellation и Ticonderoga зашли в залив и вплотную подошли к торпедным катерам Северного Вьетнама. Вашингтон заявил тогда, что американские военные корабли подверглись "сознательному и неспровоцированному нападению северовьетнамских торпедных катеров", и принял решение о "нанесении ответных ударов". Несмотря на опровержение со стороны Министерства иностранных дел Вьетнама, Конгресс США принял так называемую Тонкинскую резолюцию, послужившую правовым основанием для задействования американских войск в конфликте между Южным и Северным Вьетнамом.