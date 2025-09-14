Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в свою очередь отметил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с агентством, но не блокировал пути взаимодействия полностью

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве между Тегераном и МАГАТЭ, подписанное гендиректором агентства Рафаэлем Гросси и главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи в Каире.

"Текст пунктов соглашения был рассмотрен Ядерным комитетом Высшего совета национальной безопасности, и все подписанное, по сути, было одобрено этим комитетом", - приводит фрагмент заявления агентство NourNews. Как указывается в документе, комитет был уполномочен действовать и принимать решения от имени ВСНБ в этом вопросе.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь отметил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с МАГАТЭ, но не блокировал пути взаимодействия полностью и оставил решение этого вопроса на усмотрение Высшего совета национальной безопасности страны.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране. Как пояснил глава МИД Ирана после подписания документа, новый регламент сотрудничества между Тегераном и агентством полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены, добавил он.