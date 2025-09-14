Это связано с невыполнимым требованием к НАТО об отказе от нефти РФ, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. США не смогут ввести анонсированные президентом Дональдом Трампом "серьезные санкции против России", поскольку требование к НАТО об отказе от российской нефти невыполнимо. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

Издание обратило внимание, что как минимум два члена Североатлантического альянса - Венгрия и Турция - остаются в хороших отношениях с Москвой и охотно закупают российские энергоресурсы, "и очень маловероятно, что это изменится".

Остальные состоящие в НАТО европейские государства, хотя и сократили объемы поставок нефти из России, все так же существенно полагаются на эти ресурсы.

Сам же Трамп, подчеркивает NYT, неоднократно высказывался за введение новых американских рестрикций против РФ, но находил причины уйти от выполнения обещаний.