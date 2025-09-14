Об этом сообщили в диппредставительстве Германии на фоне информации в СМИ о новом ужесточении критериев для граждан РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам еще в 2022 году, речь идет об этих ограничениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве на фоне информации в СМИ о новом ужесточении критериев для граждан РФ.

"Речь идет об ограничениях 2022 года", - сказали в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал RTVI сообщил о том, что власти Германии ужесточили критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян.

Страны - члены ЕС 9 сентября 2022 года утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.