Этот вопрос примет Высший совет национальной безопасности исламской республики

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Новое соглашение о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ наделяет Тегеран правом выбирать личности сотрудников агентства, которые будут осуществлять инспекции иранских ядерных объектов. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (иранского однопалатного парламента) Моджтаба Зареи по итогам вчерашнего заседания комитета с главой МИД Аббасом Арагчи.

"Арагчи взял с [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси обязательства, что отныне этот вопрос [инспекций] примет на себя компетентный орган, коим по закону <...> является Высший совет национальной безопасности. Иран даже вправе выбирать личности инспекторов", - приводятся слова Резаи в Telegram-канале главы иранского МИД.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране. Как пояснил глава МИД Ирана после подписания документа, новый регламент сотрудничества между Тегераном и агентством полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены, добавил он.