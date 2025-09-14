Среди причин перебоев с поставками глава ABDA Томас Прайс назвал зависимость Европы от производственных площадок за ее пределами

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной ассоциации германских аптек (ABDA) Томас Прайс заявил о перебоях с поставками лекарственных средств и дефиците некоторых препаратов в ФРГ.

"Мы очень плохо подготовлены и к этой зиме. Перебои с поставками лекарств превратились в долгосрочную тему для аптек", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. По словам Прайса, в Германии уже сложно достать более 500 лекарственных средств, прежде всего антибиотики для детей в форме сиропов, препараты для лечения астмы и другие.

Среди причин перебоев с поставками глава ABDA назвал зависимость Европы от производственных площадок за ее пределами. "Германия раньше была аптекой мира, сегодня аптеки мира находятся в Китае или Индии", - заметил Прайс. "Если там заводы начинают испытывать проблемы при производстве, то это тотчас же отражается на снабжении Европы и Германии", - констатировал он.