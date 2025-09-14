Люди вышли на акцию протеста под лозунгом "Не молчи"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Родственники попавших в плен украинских военнослужащих вышли в Виннице на акцию протеста с требованием к властям Украины содействовать организации обмена их близких. Об этом сообщило агентство Укринформ.

На фото, которое приводит агентство, люди стоят с плакатами и фотографиями находящихся в плену или пропавших без вести. Митинг проходит под лозунгом "Не молчи".

Это не первая подобная акция родственников пленных военных ВСУ на Украине. В местных СМИ появлялась информация, что за включение в списки на обмен с семей военнослужащих нередко требуют взятки. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в то время как российская сторона делает все, чтобы вернуть как можно больше своих военных, Киев в первую очередь заинтересован в обмене наиболее "медийных" личностей, а судьба других украинских граждан киевские власти заботит гораздо меньше, и это существенно тормозит договорный процесс.