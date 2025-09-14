Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что политика страны "основана на твердом убеждении, что справедливый, всеобъемлющий и прочный мир - это стратегический выбор"

ДОХА, 14 сентября. /ТАСС/. Действия Израиля не помешают Катару продолжать посреднические усилия, предпринимаемые совместно с Египтом и США для урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, комментируя израильский удар по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

"Наша политика основана на твердом убеждении, что справедливый, всеобъемлющий и прочный мир - это стратегический выбор. С этой точки зрения мы заявляем, что отвратительные и варварские действия Израиля не помешают нам продолжать наши искренние усилия совместно с Арабской Республикой Египет и Соединенными Штатами Америки по прекращению несправедливой войны в секторе Газа", - сказал премьер на внеочередном заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Он подчеркнул, что израильский удар представляет собой "опасную эскалацию, которая угрожает региональному миру и безопасности, а также подрывает любые усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке". По словам премьера, атака на Доху должна классифицироваться как государственный терроризм, который стал следствием "подхода нынешнего экстремистского правительства Израиля".

Ранее 14 сентября в Дохе началась встреча глав внешнеполитических ведомств арабских и исламских стран, посвященная израильскому удару по резиденции ХАМАС в катарской столице. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что участники подготовят проект итоговой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, который состоится в Дохе 15 сентября.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.