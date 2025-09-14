Лидер фракции партии "Национальное объединение" отметила, что политика властей республики привела к экономической стагнации и бесконтрольной иммиграции

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала президента Франции Эмманюэля Макрона распустить парламент, чтобы избиратели могли высказаться относительно будущего страны.

"Нам нужны выборы, - сказала она на митинге в Бордо, трансляция которого велась в X. - Единственное решение в краткосрочной перспективе - это роспуск Национального собрания (нижняя палата парламента - прим. ТАСС)". По ее словам, политика властей Франции привела к экономической стагнации и бесконтрольной иммиграции.

Ле Пен подвергла критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заключившую договор со странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур") и невыгодную для Европы торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Она выступила за сокращение взносов в бюджет ЕС и предложила направить сэкономленные средства на поддержку трудящихся французов.

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет, еще два даны условно. Также суд лишил политика права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Постановление не распространяется только на депутатский мандат.

Приговор парижского суда лишил Ле Пен возможности баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Политик назвала этот вердикт политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.