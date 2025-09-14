По данным ведомства, беспилотник находился в регионе около 50 минут, после чего направился в сторону Украины

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Минобороны Румынии утверждает, что российский беспилотник якобы нарушил 13 сентября воздушное пространство страны. Накануне военное ведомство информировало об обнаружении этого БПЛА, не уточняя его происхождения.

"БПЛА типа "Герань", используемый РФ в атаках против Украины, проник в воздушное пространство Румынии в субботу, 13 сентября, в 18:05 (совпадает с мск - прим. ТАСС) и был обнаружен двумя истребителями F-16, которые патрулировали на севере Добруджи", - указывается в сообщении под заголовком "Оценка инцидента, вызванного проникновением российского беспилотника в национальное воздушное пространство".

"Беспилотник перемещался около 50 минут с северо-востока от Килия-Веке к юго-западу от Измаила, и покинул национальное воздушное пространство в районе населенного пункта Пардина, направившись в сторону Украины, - говорится в нем. - Самолеты F-16 имели прерывистый визуальный и радарный контакт с целью и сопровождали ее на протяжении всего полета".

"Пилоты получили разрешение сбить цель, однако в момент прямого контакта оценили сопутствующие риски и решили не открывать огонь", - подчеркивает военное ведомство.

Германские союзники, дислоцированные на авиабазе в коммуне Михаил-Когэлничану, оказали румынским самолетам поддержку двумя истребителями Eurofighter Typhoon, которые вели наблюдение в районе до 21:30.

По данным Минобороны, после февраля 2022 года вблизи границ Румынии было зарегистрировано 52 атаки российских БПЛА на территории Украины. Из них в 38 ситуациях обломки БПЛА попали на территорию Румынии, в районе дельты Дуная, а в 10 ситуациях российские БПЛА проникли в воздушное пространство Румынии.