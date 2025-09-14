Лидер оппозиционного блока "Победа" считает, что священный долг жителей страны - сохранять правду о войне и "не давать власти сеять семена фашизма"

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в Международный день памяти жертв фашизма заявил, что республикой не могут управлять люди, его героизирующие.

"Очень больно видеть, как стараниями режима [Майи] Санду - Партии действия и солидарности фашизм возрождается. По всей Молдове открывают памятники румынским оккупантам, неизвестные наносят свастику, оскверняют мемориалы - полиция бездействует. Нам запрещают носить георгиевские ленточки. Министр [здравоохранения Алла] Немеренко открыто выражает симпатии нацизму, министр [образования Дан] Перчун пропагандирует обеляющий [румынского диктатора Иона] Антонеску учебник, <…> что это, если не фашизм? Могут ли оставаться эти люди у власти в стране, где ужасы войны и сейчас помнят в каждой семье?" - написал он в своем Telegram-канале.

Шор заявил, что священный долг жителей Молдавии - сохранять правду о войне и "не давать власти сеять семена фашизма".

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзной ей Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито или насильно депортировано около 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные пособниками Антонеску, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле. В частности, нынешний президент Молдавии Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.

В последние годы памятники, героизирующие вторжение румынско-фашистских захватчиков в Молдавию, массово появляются во многих городах и селах республики. Это вызывает возмущение общественности.