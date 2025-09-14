Между военнослужащими Белоруссии и России имеется полное сопряжение и взаимодействие на всех уровнях, начиная от стратегического и заканчивая тактическим, отметил заместитель министра обороны республики Александр Науменко

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие в ходе белорусско-российских учений "Запад-2025" используют опыт современных конфликтов, который накопила Россия и обобщила Белоруссия. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Александр Науменко.

"В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями ВС Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Науменко, результаты проводимых мероприятий свидетельствуют о том, что между военнослужащими Белоруссии и России имеется полное сопряжение и взаимодействие на всех уровнях, начиная от стратегического и заканчивая тактическим. "Мы прекрасно понимаем, что время батальонных атак на различного рода укрепления уже прошло. Время диктует совсем другие формы и способы выполнения задач как на стратегическом, так и на оперативном и тактическом уровнях. Уже отработаны вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, отработаны вопросы охраны и обороны районов сосредоточения, прикрытия их от средств воздушного нападения, смены районов сосредоточения", - рассказал он.

Как отметил заместитель министра, эти же вопросы будут отрабатываться и в ходе учений на 227-м полигоне с боевой стрельбой с применением всех видов вооружения, военной и специальной техники, которые в настоящий момент состоят на оснащении оперативных командований, соединений и воинских частей. "Начиная от авиации до действий штурмовых групп, в том числе с применением тех средств, которые сейчас внедряются: эвакуационных платформ, беспилотных летательных аппаратов по различному назначению", - пояснил Науменко.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят 12-16 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.