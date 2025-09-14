Руководство палестинского движения также призвало лидеров арабских стран "воплотить в жизнь положения Договора о совместной обороне" ЛАГ и ввести против Израиля "всеобъемлющие санкции"

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выразило надежду, что на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в столице Катара Дохе будет принято решение о формировании международной коалиции для давления на Израиль. Открытое письмо соответствующего содержания опубликовано в телеграм-канале радикалов.

"Рассчитываем, что будут приняты неотложные меры для прекращения огня в секторе Газа, в том числе будет сформирован международный альянс, члены которого смогли бы оказывать давление на Израиль и его союзников", - говорится в документе. Руководство ХАМАС также призвало лидеров арабских стран "воплотить в жизнь положения Договора о совместной обороне" ЛАГ и ввести против Израиля "всеобъемлющие санкции". В движении убеждены, что недавняя атака Израиля на Доху доказывает, что власти еврейского государства "не стремятся к прекращению огня и взаимному освобождению пленников", а, наоборот, "хотят помешать посреднической миссии" Катара.

Внеочередной саммит ЛАГ и ОИС состоится в Дохе 15 сентября. Причиной его созыва стало нанесение Израилем 9 сентября удара по членам руководства ХАМАС, которые находились в одной из резиденций палестинского движения в Дохе. По информации катарской стороны, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг утверждения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали пять членов группировки, в том числе сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Как заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, власти рассматривают это нападение как акт государственного терроризма. По его словам, атака была совершена в тот момент, когда лидеры ХАМАС обсуждали последнее предложение США об урегулировании конфликта в секторе Газа. В интервью телекомпании CNN шейх Мухаммед отметил, что Катар ведет переоценку своего участия в посредничестве по сектору Газа, подчеркнув, что нападение Израиля уничтожило всякую надежду на освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в палестинском анклаве.