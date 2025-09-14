В кабинет под руководством премьера Сифи Гриба вошли 10 новых министров

ТУНИС, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил состав нового правительства страны. Как сообщил официальный представитель главы государства, в кабинет под руководством премьер-министра Сифи Гриба вошли 10 новых министров.

"Президент республики Абдельмаджид Теббун в воскресенье назначил членов нового правительства во главе с премьер-министром Сифи Грибом", - говорится в заявлении, опубликованном агентством Algeria Press Service.

14 сентября агентство сообщило, что Теббун назначил исполняющего обязанности главы правительства Гриба на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новый кабинет. Как следует из опубликованного списка, в состав нового правительства вошли 10 министров.

Занимавший пост министра промышленности Гриб был назначен и.о. премьер-министра страны 28 августа, сменив на этом посту Надира Араби.