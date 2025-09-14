Сейчас Зинан Зелен занимает должность замруководителя ведомства

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Выходец из Турции Зинан Зелен будет назначен новым руководителем Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), которое выполняет функции контрразведки страны. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентских фракциях блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии.

По их данным, уже 15 сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт проинформирует сотрудников BfV о назначении Зелена. Сейчас он занимает должность замруководителя ведомства. Предыдущий глава контрразведки Томас Хальденванг ушел со своего поста в конце 2024 года, чтобы баллотироваться в Бундестаг (парламент), однако пройти туда ему не удалось.

BfV было создано 75 лет назад. Ведомство насчитывает около 4,2 тыс. сотрудников. Его основными задачами являются контрразведывательная деятельность, наблюдение за организациями и лицами, представляющими угрозу "свободному и демократическому порядку" в Германии.

Зелен родился в 1972 году в Стамбуле. Его родители - журналисты медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) - иммигрировали в Германию, когда ему было четыре года. Зелен изучал юриспруденцию в Университете Кельна, работал в МВД и Федеральном ведомстве по уголовным делам. С января 2019 года занимает пост замглавы BfV.