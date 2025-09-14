Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям пошел на такой шаг, чтобы избежать потенциального конфликта интересов между его работой в американской администрации и предпринимательской деятельностью

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф продал долю в своей компании Witkoff Group за $120 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую декларацию.

По его сведениям, Уиткофф пошел на такой шаг, чтобы избежать потенциального конфликта интересов между его работой в американской администрации и предпринимательской деятельностью, декларация была подана в августе. В документе указывается 30 июня как дата начала работы в качестве спецпосланника президента США по миротворческим миссиям, отмечает агентство. При этом работать в команде американского лидера Дональда Трампа Уиткофф начал еще до инаугурации.

Задекларированные активы спецпосланника, указывает Bloomberg, превышают $350 млн. В числе прочего у Уиткоффа есть доля в компаниях SpaceX, Cisco Systems и Uber Technologies. Спецпосланник также указал наличие у него долгов на более чем $31 млн, большая часть этой суммы связана с кредитами на покупку самолета.

В сферу ответственности Уиткоффа в администрации Трампа в числе прочего входит урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, а также украинского кризиса. Спецпосланник американского лидера неоднократно летал в Россию, где его принимало российское руководство, включая президента России Владимира Путина. Стороны обсуждали, в частности, вопросы украинского урегулирования. 19 августа в интервью телеканалу Fox News Уиткофф заявил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его ближайшим окружением.