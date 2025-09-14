Диас-Канель поздравил Медведева с днем рождения

Президент Кубы отметил вклад заместителя председателя Совета безопасности РФ в развитие российско-кубинских отношений

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности РФ, главу партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, отметив его "неоспоримый вклад" в развитие кубинско-российских отношений.

"Сердечно поздравляю Дмитрия Медведева с 60-летием, - написал Диас-Канель в Х. - Мы отмечаем вашу службу на благо России на протяжении всех этих лет и ваш неоспоримый вклад в развитие отношений между нашими странами и партиями".

Медведеву исполнилось 60 лет 14 сентября.