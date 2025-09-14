Президент США уточнил, что готов ввести рестрикции, но европейцы должны "ужесточить свои", чтобы те соответствовали его действиям

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает европейские санкции в отношении России недостаточно жесткими. Об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"А санкции, которые они [европейцы] вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям", - сказал американский лидер.

"Не стоит ожидать от нас [США], что мы будем действовать [в плане антироссийских рестрикций] на полную, а Европа будет покупать у России нефть", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать у нее нефть. Также он призвал страны Североатлантического альянса ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По словам Трампа, это поможет положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.