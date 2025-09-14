Президент США добавил, что ненависть между Владимиром Зеленским и президентом РФ непостижима

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому из-за сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени неприязни между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такую позицию он изложил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима", - сказал он. "Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга", - добавил Трамп.