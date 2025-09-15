КНДР отвергает идею денуклеаризации как посягательство на конституционный строй

Поводом для комментария стало выступление США на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Постоянное представительство КНДР при Отделении ООН и других международных организаций в Вене заявило, что попытка добиться денуклеаризации Пхеньяна равнозначна посягательству на конституционный строй страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Поводом для комментария стало выступление США на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на которой американская сторона подняла тему денуклеаризации КНДР. "Мы решительно осуждаем и отвергаем провокационные действия США, которые, откровенно вмешиваясь во внутренние дела КНДР и нарушая ее суверенитет, опять обнажили неизменно враждебную позицию в отношении КНДР", - отметили в постпредстве.

"США, повторяя анахронические утверждения о "денуклеаризации", дали понять, что конечной целью их политики в отношении КНДР является [ее] отказ от конституции и государственного строя", - подчеркнули дипломаты. По их словам, это говорит об отсутствии у Вашингтона желания поддерживать мирное сосуществование с Пхеньяном. КНДР настаивает, что выбор в пользу обладания ядерным оружием, которое гарантировало суверенитет государства, был неизбежен из-за сохраняющейся американской ядерной угрозы.

"Статус КНДР как ядерного государства, который навечно закреплен в основном законе страны, стал необратимым. Более того, МАГАТЭ не имеет официальных отношений с нами уже 30 с лишним лет, так что у него нет никакого законного или морального права вмешиваться во внутренние дела ядерного государства, существующего вне Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявили в постпредстве. При этом там указали, что КНДР будет "выполнять свои обязательства как ответственного ядерного государства перед международным сообществом".