NY Post: швейцарский UBS рассматривает возможность передислокации в США

Руководители 162-летнего банка недавно провели встречу с чиновниками администрации президента Дональда Трампа для покупки американского банка или даже слияния

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Руководство крупнейшего банка Швейцарии UBS может перенести штаб-квартиру из Цюриха в США на фоне ужесточений требований правительства Швейцарии к капиталу банка. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По их информации, руководители 162-летнего банка недавно провели встречу с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа, чтобы подготовиться к возможному изменению стратегии, которая может включать в себя покупку американского банка или даже слияние. "Это то, чего мы хотим", - приводит NYP комментарий американского чиновника, знакомого с ходом встречи.

Отмечается, что новые требования правительства Швейцарии к банковскому капиталу вынудят UBS увеличить размер своей подушки безопасности на $26 млрд. В UBS не согласны с предписаниями из-за их непропорциональности и несогласованности на международном уровне. В настоящий момент банк ведет переговоры со швейцарскими регулирующими органами, чтобы сократить увеличение капитала.