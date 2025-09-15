Перебои также зафиксированы на Украине, в Италии, Польше и других странах

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/ Более 40 тыс. пользователей из США пожаловались на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, следует из отчета сервиса Downdetector.

По его данным, 60% людей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, 39% жалуются на полное отключение связи, 1% - на подключение к сети.

Помимо США перебои в работе Starlink зафиксированы на Украине, в Италии, Польше и других странах. Компания Starlink на официальном сайте также сообщила о перебое в работе оборудования.