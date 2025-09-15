По данным газеты, убийство в Штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка заставило Лондон "более пристально оценить потенциальные угрозы"

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании проводят крупнейшую со времен коронации в 2023 году короля Карла III операцию, призванную обеспечить максимальную безопасность президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Соединенное Королевство на этой неделе, сообщает американская газета The New York Times. Для обеспечения безопасности Трампа британские спецслужбы, в частности, задействуют беспилотники, снайперов, конную полицию и лодки на реке Темза.

По данным газеты, убийство на прошлой неделе в Штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка заставило Лондон "более пристально оценить потенциальные угрозы".

Как ранее сообщили в Белом доме, Трамп совершит второй государственный визит в Соединенное Королевство с 16 по 18 сентября. Ожидается, что президент США будет принят королем Карлом III в Виндзорском замке.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.