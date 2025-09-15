WP: администрация Трампа строит в Белом доме бальный зал за $200 млн

По данным газеты, недалеко от восточного крыла здания началась вырубка деревьев и кустарников

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американская администрация начала сооружение в Белом доме бального зала за $200 млн, реализуя давнюю мечту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Строительные бригады приступили, по данным издания, к работам по подготовке площадки к строительству объекта общей площадью 8,4 тыс. кв. м. На участке к югу от восточного крыла здания началась вырубка деревьев и кустарников, там появились строительные материалы. Другие подробности пока не оглашаются.

Новое сооружение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Оно сможет вместить до 650 человек. Сейчас самое большое помещение в Белом доме - Восточный зал - рассчитан на 200 мест. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.