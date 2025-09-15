Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил о недопустимости недостатка прозрачности со стороны иранской стороны по отношению к МАГАТЭ и ее "ядерных эскалаций"

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. США считают, что Иран должен полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе своего выступления на пленарном заседании 69-й очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

"Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована", - сказал он.

"Иран должен оказывать полное содействие МАГАТЭ с учетом своих обязательств и дать допуск [инспекторам] ко всем объектам, вызывающим озабоченность", - отметил министр.