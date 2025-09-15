Кроме того, военнослужащие двух стран впервые смогли систематизировать противодействие дронам, рассказал Виктор Хренин

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Белоруссии и России на совместных учениях "Запад-2025" смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Если взять уровень повыше, оперативный, стратегический, скажу так: нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - цитирует его пресс-служба ведомства.