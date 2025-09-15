По словам президента республики, недавно были факты задержания наркотиков и взрывчатки

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским заявил, что некоторые сопредельные страны с Минском не сотрудничают в правоохранительной сфере, однако "пакостят прилично".

"Вроде, они (некоторые сопредельные страны - прим. ТАСС) с нами не сотрудничают, но все-таки пакостят они прилично. И наркотики, взрывчатые вещества и прочее через границу перемещаются", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, недавно были факты задержания наркотических средств, а также взрывчатки. Последняя, как утверждается, предназначалась для последующего транзита в Россию. "Тем не менее, Россия - это не чуждое нам государство", - отметил лидер республики.