Премьер-министр еврейского государства отказался признать удар по Дохе неудачным

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израиль продолжает выяснять окончательные результаты удара по Катару, целью которого было заявлено устранение высшего руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим в Израиль.

"Мы все еще собираем окончательные отчеты", - сказал Нетаньяху в ответ на вопрос об итогах операции в Дохе.

При этом он отказался признать удар по катарской столице неудачным. По его версии, главным результатом этой атаки в любом случае стал сигнал всем противникам Израиля о том, что им негде укрыться от возмездия. "Я скажу вам, каковы последствия удара. Мы отправили послание террористам: "Вы можете бежать, но не можете спрятаться, мы доберемся до вас", - утверждал израильский премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос по этой же теме, он сказал: "Я не согласен с постановкой вашего вопроса о том, что этот удар провалился". "Он не провалился, потому что у него было одно главное послание, и мы думали об этом перед его нанесением. Это послание: "Вы можете бежать, можете прятаться, но мы доберемся до вас". И это важно. Террористы думают, что они пользуются неприкосновенностью, и тогда они будут делать это (теракты - прим. ТАСС) снова и снова. А если им отказать в этой неприкосновенности, они будут думать дважды", - утверждал премьер.

При этом он в очередной раз сравнил это решение Израиля с действиями США, последовавшими за терактом 11 сентября 2001 года. По мнению Нетаньяху, по этой аналогии действия его страны против тех, кого она считает террористами, оправданы и легитимны. Он также вновь подчеркнул, что Израиль разрабатывал и проводил операцию самостоятельно и берет на себя всю полноту ответственности за удар по катарской столице.

9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по членам высшего руководства ХАМАС, которые находились в одной из резиденций движения в Дохе. По информации катарской стороны, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг утверждения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали пять членов группировки, в том числе сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи. Израильские власти о результатах этой операции до сих пор ничего не сообщали.