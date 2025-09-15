Госсекретарь отметил, что США продолжат поддерживать Израиль в вопросе ликвидации радикального палестинского движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Американская администрация считает символичным международное признание государственности Палестины, которое, по версии Вашингтона, придаст больше уверенности радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Шефа американской дипломатии попросили прокомментировать признание государственности Палестины рядом стран перед сессией Генассамблеи ООН. "Все эти действия, которые предпринимают люди и различные страны в ООН, в первую очередь, в значительной степени обусловлены их внутренней политикой. Во-вторых, они носят в основном символический характер. Они не оказывают абсолютно никакого влияния на приближение нас к созданию Государства Палестина. Единственное их влияние заключается в том, что они придают ХАМАС еще больше смелости", - сказал Рубио.

Он в очередной раз заявил, что США будут поддерживать Израиль в вопросе ликвидации радикального палестинского движения. "Вы можете рассчитывать на нашу неизменную поддержку и приверженность делу достижения этой цели", - добавил госсекретарь, обращаясь к Нетаньяху. По мнению Рубио, ХАМАС "должен перестать существовать в качестве вооруженной силы, которая может угрожать миру и безопасности в регионе".

Комментируя удар Израиля по Катару, руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "У нас крепкие отношения с нашими союзниками в Персидском заливе. Мы очень тесно сотрудничаем с ними по ряду вопросов. Мы взаимодействуем с ними. Мы взаимодействовали с ними последовательно до того и после того, как это (удар Израиля - прим. ТАСС) произошло. И в конечном итоге, мы хотим донести до всех, что некоторые фундаментальные вопросы по-прежнему остаются нерешенными, независимо от того, что произошло". Он подтвердил, что США будут поддерживать конструктивную роль Катара в урегулировании в секторе Газа.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.