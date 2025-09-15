Глава МИД Израиля назвал "антисемитом и лжецом" премьера Испании за сравнение с РФ

Гидеон Саар прокомментировал отрывок из выступления Педро Санчеса, в котором тот высказался за отстранение Израиля от международных спортивных состязаний по примеру ограничений в отношении спортсменов РФ, введенных после начала СВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар обрушился с критикой на премьер-министра Испании Педро Санчеса, усмотревшего двойные стандарты со стороны Запада в отношении России и Израиля. Саар назвал Санчеса "антисемитом и лжецом", сославшись на то, что еврейское государство подверглось нападению палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября 2023 года и теперь защищается.

В X глава МИД прокомментировал отрывок из выступления Санчеса, в котором тот высказался за отстранение Израиля от международных спортивных состязаний по примеру ограничений в отношении спортсменов РФ, введенных после начала СВО.

"И антисемит, и лжец", - написал в ответ Гидеон Саар. "Разве это Израиль вторгся в Газу 7 октября? Или это террористическое государство ХАМАС в Газе вторглось в Израиль и устроило крупнейшую резню евреев со времен Холокоста? Санчес и его коммунистическое правительство - антисемиты и противники истины", - утверждал израильский министр.

Санчес ранее уже критиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и России. В июне 2025 года на саммите ЕС он выразил недоумение, что Европа вводит против России санкции и при этом не способна приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем за грубое нарушение им прав человека в секторе Газа.