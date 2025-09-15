По данным издания, "Турция до сих пор не проявила никакого интереса к отключению от источника дешевой энергии"

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. США и Европейский союз (ЕС) вряд ли смогут принудить Турцию отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщило издание Politico.

"Будучи крупным покупателем российских энергоносителей по трубопроводу "Турецкий поток", который напрямую подключен к системе поставок Москвы, Турция до сих пор не проявила никакого интереса к отключению от источника дешевой энергии", - говорится в публикации.

Отмечается, что "Брюссель мало что мог бы сделать, чтобы убедить Турцию, не являющуюся членом ЕС, отказаться от ежегодных закупок российских энергоносителей стоимостью в десятки миллиардов долларов". Недавний призыв президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО прекратить импорт российской нефти также маловероятно сможет изменить ситуацию.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Турция является одним из основных покупателей нефти у России и стремится сохранить связи с Кремлем, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".