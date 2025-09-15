Необходимо, чтобы страны ЛАГ и ОИС выработали единую четкую позицию в отношении еврейского государства, указал президент Палестины

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Нынешнее израильское правительство не способно обеспечить стабильность и безопасность на Ближнем Востоке, необходимо вмешательство США и Совета Безопасности (СБ) ООН. Убежденность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

"На фоне продолжающейся войны в Газе и неоднократных израильских атак на другие арабские и исламские страны приходится констатировать, что текущее правое правительство еврейского государства не может рассматриваться как партнер в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Необходимо, чтобы страны ЛАГ и ОИС выработали единую четкую позицию в отношении Израиля, а также чтобы в текущую ситуацию вмешались США и СБ ООН", - сказал Аббас. Трансляцию его выступления вел катарский телеканал Al Jazeera.