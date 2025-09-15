Президент Ирана отметил, что это доказал удар Израиля по Дохе

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по находившимся в столице Катара членам руководства ХАМАС доказал всем, что никакая страна не застрахована от израильской агрессии. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе.

"Нападение на Катар показало, что ни одна арабская или исламская страна не застрахованы от этого. Любая столица в будущем может подвергнуться нападению Израиля", - сказал он.

По словам иранского президента, у стран региона не осталось больше никакого выбора, кроме как объединиться перед лицом израильской угрозы, так как Израиль чувствует себя безнаказанным на фоне поддержки со стороны США и европейских стран. "Единство и солидарность необходимы для противостояния угрозам сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - подчеркнул Пезешкиан.

В понедельник в Дохе начался саммит арабских и исламских стран, посвященный израильскому удару по резиденции ХАМАС в столице Катара. Участники встречи планируют выработать согласованную позицию и обсудить ответные меры на действия Израиля. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что по итогам саммита лидеры примут заявление, которое будет содержать пункт о недопустимости атак на территории государств, выполняющих посредническую роль.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.