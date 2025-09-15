Президент Турции отметил, что у ОИС и ЛАГ есть на это силы

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль продолжит свои дестабилизирующие действия в регионе, поэтому его необходимо экономически ограничить, на что у стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) есть возможности.

"Мы должны активизировать наши усилия по ужесточению санкций против Израиля. Необходимо использовать международно-правовые механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности. Израиль не остановится в ближайшее время без решительного ответа и санкций, а лишь ускорит свою политику оккупации и дестабилизации. Мы знаем, что у нас есть силы и средства предотвратить это. Мы должны активизировать наше сотрудничество сейчас, чтобы выиграть следующие 10 лет. Нам крайне важно достичь уровня самодостаточности в некоторых областях, в первую очередь, это оборонная промышленность", - заявил он в Дохе во время выступления на внеочередном саммите ОИС и ЛАГ.

Эрдоган напомнил, что "Турция прекратила все торговые операции с Израилем последние полтора года", и это "показало, что такие меры являются эффективными". "Я считаю, что поддержка дела о геноциде, поданного в Международный суд ООН, также очень важна. Работая сообща, мы должны быть в состоянии реализовать конкретные шаги и механизмы, которые обеспечат безопасность региона. Я верю, что в рамках нашей организации это возможно сделать", - сказал Эрдоган.

Он указал, что "решительная борьба продолжится до тех пор, пока не будет создано географически цельное государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года". "Мы не можем допустить депортации, геноцида или разделения в этом священном деле. Надеюсь, что решения, которые мы примем на саммите, приведут к дальнейшим шагам по прекращению израильской угрозы, и что результаты нашей встречи будут выполнены неукоснительно", - добавил турецкий лидер.