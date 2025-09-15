Президент Турции указал, что не подлежит сомнению тот факт, что главная цель правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху втянуть весь регион в пучину нестабильности

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное признание Палестины не даст результатов, если при этом на Израиль не будут наложены жесткие санкции.

"Безусловно, заявления некоторых стран о намерении признать государство Палестина являются позитивным шагом. Это следовало делать еще раньше. Однако такие шаги вряд ли принесут результаты, если они не будут подкреплены конкретными и жесткими санкциями против Израиля", - заявил он в Дохе во время выступления на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Эрдоган также указал, что после израильской атаки на представителей ХАМАС в Катаре "теперь уже не подлежит сомнению тот факт, что главная цель правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху - продолжать резню и геноцид в Палестине, а с другой стороны - втянуть весь регион в пучину нестабильности без каких-либо исключений".

Турецкий лидер отметил, что "у властей Израиля террористический менталитет, подпитываемый хаосом и кровопролитием". "Этот менталитет открыто нарушает устав ООН, международное право и бьет по основанной на правилах международной системе из-за безнаказанности за эти преступления. В последнее время мы видим, как некоторые самонадеянные израильские политики часто повторяют иллюзию о "Великом Израиле". Усилия Израиля по расширению оккупации соседних стран являются конкретным проявлением этой цели", - сказал Эрдоган.

После Палестины, как напомнил турецкий лидер, "Израиль атаковал Ливан, Йемен, Иран и Сирию, нападал на гражданские суда у берегов Туниса, убивал политиков и государственных деятелей". "Теперь он напал на Катар. Это нападение вывело израильский бандитизм на новый уровень. В этой связи я считаю очень важным и значимым проведение сегодняшнего саммита. Мировая общественность обратила взоры на исламский мир. И Катар должен рассматривать нынешнюю встречу как проявление его безоговорочной поддержки", - добавил Эрдоган.