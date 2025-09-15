Экс-начальник Штаба обороны ВС Великобритании назвал "критически важным", чтобы США продолжали делиться с Киевом разведывательными данными

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Украина обеспечивает себя оружием и боеприпасами примерно на 55%. Об этом заявил экс-начальник Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая в Институте государственного управления.

"Около 55% вооружений и боеприпасов сейчас производится или финансируется Украиной, около 25% - из Европы и около 20% - из США", - сказал Радакин. Трансляция выступления велась на сайте института.

При этом адмирал назвал "критически важным", чтобы США продолжали делиться с Украиной разведывательными данными.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

Выступление Радакина стало первым с момента ухода с поста по истечении отведенного срока. Как было объявлено 2 сентября, экс-начальник штаба ВВС главный маршал авиации Ричард Найтон вступил в должность начальника штаба обороны ВС Великобритании, сменив на посту Радакина.

Традиционно в Великобритании начальники штаба обороны находятся на своей должности в течение трех лет. Однако в марте прошлого года занимавший на тот момент пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунак продлил полномочия Радакина до осени 2025 года.