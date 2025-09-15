Дмитрий Лубинец в целом не поддержал законопроект №13260, возвращающем уголовную ответственность за самовольное оставление части

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец направил в комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности требования убрать из соответствующих законопроектов положения о наказании для дезертиров, которые решили добровольно вернуться в место службы.

Как сообщил омбудсмен в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в 2025 году он получил почти 10 тыс. обращений от этой категории граждан и их родных. В связи с этим его офис обработал законопроекты, зарегистрированные в парламенте. Речь идет о законопроекте №13260, возвращающем уголовную ответственность за самовольное оставление части и №13452, ужесточающем ответственность за неповиновение командиру и предусматривающий срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

По его словам, он в целом не поддержал законопроект №13260. Если его примут, военнослужащие во время действия военного положения (кроме тех, кто на время вступления в силу этого проекта уже вернулся в часть) будут лишены возможности освобождения от уголовной ответственности за добровольный возврат к месту службы.

Также Лубинец высказал замечания к устанавливаемым правовым нормам, предусмотренным законопроектом №13452. Нормы касаются в том числе запрета на более мягкое наказание или освобождение от его отбывания с испытанием за военное уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 402 УК Украины "Неповиновение".

4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СОЧ). Ранее военные могли избежать наказания, если добровольно вернутся на службу. Власти несколько раз продлевали эту норму, в последний раз - до 30 августа. Также парламент рассматривал законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение военнослужащих командирам. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение приказу командира, без возможности условного или смягченного наказания. 5 и 6 сентября в Киеве и Львове прошли акции протеста против новой инициативы. Демонстранты скандировали "Служба - не рабство" и "Защитите права военных".