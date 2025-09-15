Ольга Стефанишина до этого занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый посол Украины в США Ольга Стефанишина приступила к работе. Об этом она сообщила в X.

"Приступая к своей миссии в качестве посла в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа", - написала она.

Стефанишина ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции. Кандидатуру Стефанишиной на роль посла в США предложил в июле Владимир Зеленский. Пока шло согласование, она работала на должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США. 27 августа Зеленский подписал указ о назначении Стефанишиной послом в США. До этого с 2021 года послом в США была Оксана Маркарова.