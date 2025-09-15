Согласно позиции республики, она на протяжении многих лет стремится участвовать в региональной группе

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Казахстан выдвигает свою кандидатуру в один из руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - Совет управляющих, заявил председатель агентства по атомной энергетике республики Алмасадам Саткалиев, выступая на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"Казахстан официально выдвинул свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ в соответствии с положениями Устава [МАГАТЭ]. Мы призываем все делегации поддержать Казахстан и отстаивать равноправие в нашем агентстве", - сказал он.

В информационном циркуляре МАГАТЭ, который был распространен агентством 8 сентября, даны пояснения к позиции республики от постпредства в Вене. В частности, отмечается, что Астана выдвигает свою кандидатуру на 2025-2027 годы от группы стран Дальнего Востока, при этом республика не состоит ни в одной из региональных групп.

Согласно позиции Казахстана, он на протяжении многих лет стремится участвовать в этой региональной группе, однако "эти последовательные усилия не привели к ощутимым результатам". Как считают в Астане, единственной обязательной основой для определения права избрания в Совет управляющих является Устав МАГАТЭ, в котором не содержится каких-либо указаний на обязательность членства в какой-либо региональной группе.

В циркуляре указывается, что "поскольку Казахстан не состоит ни в одной из региональных групп МАГАТЭ, он не связан так называемым джентльменским соглашением 1989 года, неофициально достигнутым на 33-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ". В Астане считают, что "до тех пор, пока Казахстан не будет принят в качестве полноправного члена региональной группы, на него не могут распространяться неформальные договоренности, в которых он не участвовал".

В документе указывается, что кандидатура "не направлена против какого-либо отдельного государства или группы", а если это необходимо, то страна готова вступить в региональную группу. В 2023 году в МИД Казахстана сообщали, что Астана на 67-й Генконференции МАГАТЭ добилась принятия резолюции о восстановлении равенства государств - членов МАГАТЭ.