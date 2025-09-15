Белый дом: власти США бросят все ресурсы на борьбу с радикалами из числа левых

Политический активист Чарли Кирк предупреждал, что стране "нужна организованная стратегия противодействия организациям левого толка, пропагандирующим насилие в стране", отметил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американские власти намерены использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка в США, члены которых, как полагают сотрудники вашингтонской администрации, придерживаются радикальных взглядов и пропагандируют насилие. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Как он отметил, политический активист Чарли Кирк, который был убит 10 сентября, предупреждал, что властям США "нужна организованная стратегия противодействия организациям левого толка, пропагандирующим насилие в стране". Миллер согласен с этим мнением и намерен добиваться реализации плана. "Мы обратим всю нашу ярость против организованной кампании, которая привела к этому убийству (Кирка - прим. ТАСС), на искоренение и ликвидацию этих террористических сетей", - добавил заместитель главы аппарата Белого дома.

"Мы используем все ресурсы Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности США и всего правительства, чтобы выявить эти сети, нарушить их работу и ликвидировать их", - подчеркнул Миллер. Он выразил уверенность в том, что упомянутые структуры стоят за "бунтами, организованным уличным насилием, организованными кампаниями по расчеловечиванию [оппонентов]".

Миллер выступал в эфире шоу, которое ранее вел Кирк. Передачу в память об активисте вел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Убийство Кирка

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.