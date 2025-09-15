Армия Израиля заявила об ударе по штабу "Хезболлах" в районе Набатии в Ливане

В армейской пресс-службе сообщили, что присутствие штаба в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Целью назван штаб вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" в районе города Набатия. По версии израильской стороны, "присутствие штаба в этом районе является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном".

"Террористическая организация "Хезболлах" продолжает предпринимать попытки восстановить свою террористическую инфраструктуру в Ливане, ставя под угрозу гражданское население Ливана и используя его в качестве живого щита", - утверждают в армии.

"Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз Государству Израиль", - предупредили военные.